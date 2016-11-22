Межбанк закрылся на уровне 25,61/25,66 грн за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 25,6000/25,8000. К закрытию торгов цены на американскую валюту сконцентрировались в диапазоне 25,6100/25,6550.

Рублевый рынок открылся котировками 0,4020/0,4053. К закрытию торгов цены снизились 0,4007/0,4016. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составляет 63,9300 (-0,0150).

На международном валютном рынке цена на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,0580/1,0645

Рынок евро-гривна открылся котировками 27,1770/27,3970. К закрытию торгов цены на евро составили — 27,1825/27,2355.