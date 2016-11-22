Міжбанк закрився на рівні 25,61/25,66 грн за долар

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги щодо доларa США відкрилися котируваннями 25,6000/25,8000. До закриття торгів ціни на американську валюту сконцентрувалися в діапазоні 25,6100/25,6550.

Рубльовий ринок відкрився котируванням 0,4020/0,4053. До закриття торгів ціни знизилися 0,4007/0,4016. В Росії курс долар-російський рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становить 63,9300 (-0,0150).

На міжнародному валютному ринку ціна на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,0580/1,0645

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 27,1770/27,3970. До закриття торгів ціни на євро становили — 27,1825/27,2355.