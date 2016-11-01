Межбанк закрылся на уровне 25,61 / 25,62 грн за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 25,4800 / 25,5800. К закрытию торгов цены на американскую валюту выросли 25,6100 / 25,6200.

Рублевый рынок открылся котировками 0,4031 / 0,4049. К закрытию торгов цены выросли 0,4060 / 0,4064. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 63,1175 (-0,1450).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,0960 / 1,1030.

Рынок евро-гривна открылся котировками 27,9845 / 28,0995. К закрытию торгов цены на евро составляли - 28,2145 / 28,2305.