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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Межбанк закрылся на уровне 25,58/25,60грн за доллар

Киев • УНН

 • 7716 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня на форексе по заявкам юридических лиц торги по доллару США проходили с минимальной активностью, а сделки были возможны только по расчетам ТОМ, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.

Межбанк закрылся на уровне 25,58/25,60грн за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США на ТОМЕ открылись котировками 25,5500/25,6500. К закрытию торгов цены на американскую валюту сконцентрировались в диапазоне 25,5800/25,6000.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3951/0,3968. К закрытию торгов цены выросли 0,3965/0,3969. В России курс доллар-рубль на ТОМЕ понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составляет 64,3950 (-0,0675).

На международном валютном рынке цена на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,0520/1,0585.

Рынок евро-гривна открылся котировками 26,8915/27,0020. К закрытию торгов цены на евро выросли — 26,9790/27,0055.

Украинские Национальные Новости

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