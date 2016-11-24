Межбанк закрылся на уровне 25,58/25,60грн за доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сегодня на форексе по заявкам юридических лиц торги по доллару США проходили с минимальной активностью, а сделки были возможны только по расчетам ТОМ, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США на ТОМЕ открылись котировками 25,5500/25,6500. К закрытию торгов цены на американскую валюту сконцентрировались в диапазоне 25,5800/25,6000.
Рублевый рынок открылся котировками 0,3951/0,3968. К закрытию торгов цены выросли 0,3965/0,3969. В России курс доллар-рубль на ТОМЕ понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составляет 64,3950 (-0,0675).
На международном валютном рынке цена на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,0520/1,0585.
Рынок евро-гривна открылся котировками 26,8915/27,0020. К закрытию торгов цены на евро выросли — 26,9790/27,0055.