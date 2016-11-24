Міжбанк закрився на рівні 25,58/25,60грн за долар

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги щодо доларa США на ТОМ відкрилися котируваннями 25,5500/25,6500. До закриття торгів ціни на американську валюту сконцентрувалися в діапазоні 25,5800/25,6000.

Рубльовий ринок відкрився котируванням 0,3951/0,3968. До закриття торгів ціни зросли 0,3965/0,3969. В Росії курс долар-російський рубль на ТОМ знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становить 64,3950 (-0,0675).

На міжнародному валютному ринку ціна на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,0520/1,0585.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 26,8915/27,0020. До закриття торгів ціни на євро зросли — 26,9790/27,0055.