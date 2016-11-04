Межбанк закрылся на уровне 25,57/25,59 грн за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 25,6000/25,6300. К закрытию торгов цены на американскую валюту снизились 25,5650/25,5850.

Рублевый рынок открылся котировками 0,4010/0,4015. К закрытию торгов цены снизились 0,3992/0,3993.

На международном валютном рынке цена на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,1080/1,1110.

Рынок евро-гривна открылся котировками 28,4135/28,4520. К закрытию торгов цены на евро составили — 28,3825/28,4095.