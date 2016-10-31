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15 марта, 19:03 • 114570 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164786 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136887 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129449 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112364 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105213 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101256 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 134484 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 131844 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127818 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Межбанк закрылся на уровне 25,5025/25,5275 грн за доллар

Киев • УНН

 • 5589 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В понедельник на рынке экспертного форекса по прямым заявкам юридических лиц цены на американскую валюту выросли, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доларa США открылись котировками 25,4500/25,5200. К закрытию торгов цены на американскую валюту сконцентрировались в диапазоне 25,5025/25,5275.

Рублевый рынок открылся котировками 0,4023/0,4036. К закрытию торгов цены выросли 0,4033/0,4039. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 63,1925 (+0,2825).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,0945/1,0990.

Рынок евро-гривна открылся котировками 27,8880/27,9700. К закрытию торгов цены на евро составляли - 27,9225/27,9575.

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