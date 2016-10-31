Межбанк закрылся на уровне 25,5025/25,5275 грн за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доларa США открылись котировками 25,4500/25,5200. К закрытию торгов цены на американскую валюту сконцентрировались в диапазоне 25,5025/25,5275.

Рублевый рынок открылся котировками 0,4023/0,4036. К закрытию торгов цены выросли 0,4033/0,4039. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 63,1925 (+0,2825).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,0945/1,0990.

Рынок евро-гривна открылся котировками 27,8880/27,9700. К закрытию торгов цены на евро составляли - 27,9225/27,9575.