Міжбанк закрився на рівні 25,5025/25,5275 грн за долар
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У понеділок на ринку експертного форекса за прямими заявками юридичних осіб ціни на американську валюту зросли, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги щодо доларa США відкрилися котируваннями 25,4500/25,5200. До закриття торгів ціни на американську валюту сконцентрувалися в діапазоні 25,5025/25,5275.
Рубльовий ринок відкрився котируванням 0,4023/0,4036. До закриття торгів ціни зросли 0,4033/0,4039. В Росії курс долар-російський рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становить 63,1925 (+0,2825).
На міжнародному валютному ринку ціна на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,0945/1,0990.
Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 27,8880/27,9700. До закриття торгів ціни на євро становили — 27,9225/27,9575.