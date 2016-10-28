Межбанк закрылся на уровне 25,4750/25,4850 грн за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 25,4800/25,5400. К закрытию торгов цены на американскую валюту сконцентрировались в диапазоне 25,4750/25,4850.

Рублевый рынок открылся котировками 0,4054/0,4064. К закрытию торгов цены снизились 0,4044/0,4048. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составляет 62,8850 (+0,2050).

На международном валютном рынке цена на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,0895/1,0920.

Рынок евро-гривна открылся котировками 27,8040/27,8745. К закрытию торгов цены на евро составили — 27,8220/27,8365.