Межбанк открылся на уровне 25,68/25,74 грн за доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сегодня на форексе по заявкам юридических лиц торги по доллару США открылись следующими котировками - 25,68/25,74 грн за доллар, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.
Цены на российскую валюту составили 0,3896/0,3910, котировки по евро-гривне установились на уровне 27,7065/287,7755. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на следующем уровне - 1,0789/1,0791.
Как сообщал УНН, 11 ноября межбанк открылся на уровне 25,55/25,60 грн за доллар.