Міжбанк відкрився на рівні 25,68/25,74 грн за долар
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Сьогодні на форексі за заявками юридичних осіб торги щодо долара США відкрилися такими котируваннями — 25,68/25,74 грн за долар, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Ціни на російську валюту становили 0,3896/0,3910, котирування за євро-гривню встановилися на рівні 27,7065/287,7755. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на наступному рівні — 1,0789/1,0791.
Як повідомляв УНН, 11 листопада міжбанк відкрився на рівні 25,55/25,60 грн за долар.