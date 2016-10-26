Межбанк открылся на уровне 25,57 / 25,63 грн за доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Сегодня на форексе по заявкам юридических лиц торги по доллару США открылись следующими котировками - 25,57 / 25,63 грн за доллар, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.
Цены на российскую валюту составили 0,4105 / 0,4117, котировки по евро-гривне установились на уровне 27,8840 / 27,9545. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на следующем уровне - 1,0905 / 1,0907.
Как сообщал УНН, 25 октября межбанк открылся на уровне 25,60 / 25,65 грн за доллар.