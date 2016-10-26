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15 марта, 19:03 • 116245 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169862 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139974 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132270 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113907 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106092 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101900 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136501 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132507 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127898 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Межбанк открылся на уровне 25,57 / 25,63 грн за доллар

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Сегодня на форексе по заявкам юридических лиц торги по доллару США открылись следующими котировками - 25,57 / 25,63 грн за доллар, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.

Цены на российскую валюту составили 0,4105 / 0,4117, котировки по евро-гривне установились на уровне 27,8840 / 27,9545. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на следующем уровне - 1,0905 / 1,0907.

Как сообщал УНН, 25 октября межбанк открылся на уровне 25,60 / 25,65 грн за доллар.

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