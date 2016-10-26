Міжбанк відкрився на рівні 25,57/25,63 грн за долар
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Сьогодні на форексі за заявками юридичних осіб торги щодо долара США відкрилися такими котируваннями — 25,57/25,63 грн за долар, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Ціни на російську валюту становили 0,4105/0,4117, котирування за євро-гривню встановилися на рівні 27,8840/27,9545. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар встановилися на наступному рівні — 1,0905/1,0907.
Як повідомляв УНН, 25 жовтня міжбанк відкрився на рівні 25,60/25,65 грн за долар.