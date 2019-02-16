Между Украиной и Египтом вырос товарооборот

Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттаха Аль Сиси.

Президент Украины отметил рост товарооборота между двумя странами и важность дальнейшего развития экономического сотрудничества.



Президент Египта подчеркнул готовность египетской стороны к дальнейшему расширению торгово-экономического сотрудничества с нашим государством и заинтересованности египетской стороны в реализации совместных инвестиционных проектов.



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Абдель Фаттах Аль Сиси поблагодарил украинских туристов за выбор Египта для отдыха и заверил, что Египет будет заботиться об их безопасности.



Президент Украины Петр Порошенко пригласил президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха Аль Сиси посетить Украину с визитом.



Как сообщал УНН, товарооборот между Украиной и Норвегией превышает 200 млн долларов в год .