Між Україною та Єгиптом зріс товарообіг

Президент України Петро Порошенко провів переговори із президентом Арабської Республіки Єгипет Абделем Фаттахом Аль Сісі.

Президент України відзначив зростання товарообігу між двома країнами та важливість подальшого розвитку економічної співпраці.



Президент Єгипту наголосив на готовності єгипетської сторони до подальшого розширення торговельно-економічної співпраці з нашою державою та зацікавленості єгипетської сторони у реалізації спільних інвестиційних проектів.



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Абдель Фаттах Аль Сісі подякував українським туристам за вибір Єгипту для відпочинку і запевнив, що Єгипет дбатиме про їхню безпеку.



Президент України Петро Порошенко запросив президента Арабської Республіки Єгипет Абдель Фаттаха Аль Сісі відвідати Україну з візитом.



Як повідомляв УНН, товарообіг між Україною та Норвегією перевищує 200 млн доларів на рік.