Между Помпео и Болтоном нарастает напряженность и раздражение - СМИ

По их данным, напряженность между двумя “ястребами” обусловлена не разницей в подходах к внешней политике, а в стиле исполнения должностных обязанностей. Так, расчетливость помощника президента США по национальной безопасности вызывает у госсекретаря откровенное раздражение и подозрения в попытке узурпировать его полномочия главы внешнеполитического ведомства. У одного из источников телекомпании создалось впечатление, что “Джон Болтон разыгрывает из себя госсекретаря” и слишком часто прибегает к Twitter, чтобы обозначить свою позицию по той или иной актуальной теме внешней политики.

Согласно публикации, растущая напряженность между Помпео и Болтоном проявляется на совещаниях Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме. “Имеются разногласия, и это становится заметно”, — отметил один из источников телекомпании. Остальные источники уверяют, что пока до открытого противостояния не дошло.

Как пишет CNN, Помпео более осторожен в официальных заявлениях и старается быть дипломатичным в стремлении достичь консенсуса на заседаниях СНБ. Болтон же афиширует свои заявления, но при этом склонен прибегать к неформальным подходам и личным связям, чтобы ограничить круг лиц, принимающих важнейшие решения на основе полной информации. Болтон принципиально отказывается подчиняться бюрократическим схемам и открыто выражает свою позицию, даже если она не совпадает с линией Госдепартамента и его руководителя. Кроме того, помощник по национальной безопасности при возможности избегает длительных совещаний на уровне старших должностных лиц правительства, предпочитая краткие, неформальные встречи с президентом США и ключевыми членами СНБ.

Стоит также добавить, что Трамп начал выражать сомнение хорошо ли продумал Гуайдо план прихода к власти в Венесуэле.