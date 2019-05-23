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Між Помпео і Болтоном наростає напруженість і роздратування - ЗМІ

Київ • УНН

 • 10802 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Запекле суперництво за вплив на американський зовнішньополітичний курс виникло між держсекретарем Майклом Помпео і помічником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном, напруженість між ними зростає на тлі проблем Вашингтона з Іраном, КНДР і Венесуелою. Про це повідомила в середу телекомпанія CNN з посиланням на чотири джерела в адміністрації Сполучених Штатів, інформує УНН.

За їхніми даними, напруженість між двома “яструбами” обумовлена ​​не різницею в підходах до зовнішньої політики, а в стилі виконання посадових обов’язків. Так, розважливість помічника президента США з національної безпеки викликає у держсекретаря відверте роздратування і підозри в спробі узурпувати його повноваження глави зовнішньополітичного відомства. У одного з джерел телекомпанії склалося враження, що “Джон Болтон розігрує з себе держсекретаря” і занадто часто вдається до Twitter, щоб позначити свою позицію з тієї чи іншої актуальної теми зовнішньої політики.

Відповідно до публікації, зростаюча напруженість між Помпео і Болтоном проявляється на нарадах Ради національної безпеки (РНБ) при Білому домі. “Є розбіжності, і це стає помітно”, — зазначило одне з джерел телекомпанії. Інші джерела запевняють, що поки до відкритого протистояння не дійшло.

Як пише CNN, Помпео більш обережний в офіційних заявах і намагається бути дипломатичним в прагненні досягти консенсусу на засіданнях СНБ. Болтон ж афішує свої заяви, але при цьому схильний вдаватися до неформальних підходів і особистих зв’язків, щоб обмежити коло осіб, що приймають найважливіші рішення на основі повної інформації. Болтон принципово відмовляється підкорятися бюрократичним схемами і відкрито висловлює свою позицію, навіть якщо вона не збігається з лінією Держдепартаменту і його керівника. Крім того, помічник з національної безпеки при можливості уникає тривалих нарад на рівні старших посадових осіб уряду, вважаючи за краще короткі, неформальні зустрічі з президентом США і ключовими членами РНБ.

Варто також додати, що Трамп почав висловлювати сумнів чи добре продумав Гуайдо план приходу до влади у Венесуелі.

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