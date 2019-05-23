Між Помпео і Болтоном наростає напруженість і роздратування - ЗМІ

За їхніми даними, напруженість між двома “яструбами” обумовлена ​​не різницею в підходах до зовнішньої політики, а в стилі виконання посадових обов’язків. Так, розважливість помічника президента США з національної безпеки викликає у держсекретаря відверте роздратування і підозри в спробі узурпувати його повноваження глави зовнішньополітичного відомства. У одного з джерел телекомпанії склалося враження, що “Джон Болтон розігрує з себе держсекретаря” і занадто часто вдається до Twitter, щоб позначити свою позицію з тієї чи іншої актуальної теми зовнішньої політики.

Відповідно до публікації, зростаюча напруженість між Помпео і Болтоном проявляється на нарадах Ради національної безпеки (РНБ) при Білому домі. “Є розбіжності, і це стає помітно”, — зазначило одне з джерел телекомпанії. Інші джерела запевняють, що поки до відкритого протистояння не дійшло.

Як пише CNN, Помпео більш обережний в офіційних заявах і намагається бути дипломатичним в прагненні досягти консенсусу на засіданнях СНБ. Болтон ж афішує свої заяви, але при цьому схильний вдаватися до неформальних підходів і особистих зв’язків, щоб обмежити коло осіб, що приймають найважливіші рішення на основі повної інформації. Болтон принципово відмовляється підкорятися бюрократичним схемами і відкрито висловлює свою позицію, навіть якщо вона не збігається з лінією Держдепартаменту і його керівника. Крім того, помічник з національної безпеки при можливості уникає тривалих нарад на рівні старших посадових осіб уряду, вважаючи за краще короткі, неформальні зустрічі з президентом США і ключовими членами РНБ.

Варто також додати, що Трамп почав висловлювати сумнів чи добре продумав Гуайдо план приходу до влади у Венесуелі.