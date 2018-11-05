МИУ создало условия для "дерибана" земли и имущества "Украэроруха"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Министерство инфраструктуры Украины создало риски для потери 71 земельного участка, находящегося в пользовании ГП "Украэрорух", чем нарушило требования действующего законодательства Украины. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам проведенного аудита на ГП "Украэрорух", передает УНН.
Общая площадь вышеуказанных земучастков - более 54,4 га. Риски для потерь указанных земучастков были созданы из-за того, что МИУ не обеспечил их оформления государственным предприятием. Это сделало невозможным управление земучастками как объектами государственной собственности, отметили аудиторы.
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Кроме того, по данным аудиторов, министерство не внесло предложений по условиям дальнейшего использования имущества, в течение 2015-2017 годов не используется "Украэрорух" в хозяйственной деятельности. Речь идет о самолетах Ан-26, вертолетной площадке в с.Пекари Черкасской области, приобретенном оборудовании и объектах аренды "Украэроруха", которые не вызвали интереса у арендаторов.
Напомним, в СБУ сообщили, что на основании отчета Счетной палаты против руководства "Украэроруха" открыли производство.
Заметим, что коллектив "Украэроруха" из-за подозрений в коррупции требует увольнения своего руководителя Дмитрия Бабейчука. В МИУ требования сотрудников пока игнорируют. Так, министр Омелян публично открестился от кадровых вопросов ГП, отметив, что решение об увольнении Бабейчука должен принимать госсекретарь МИУ Андрей Галущак. Последний же получил согласие на освобождение Бабейчука от руководителя Киевской ОГА еще в июне текущего года, однако до сих пор затягивает с принятием решения.