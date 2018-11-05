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МІУ створило умови для “дерибану” землі та майна “Украероруху”

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Міністерство інфраструктури України створило ризики для втрати 71 земельної ділянки, що знаходиться у користуванні ДП “Украерорух”, чим порушило вимоги чинного законодавства України. До такого висновку дійшла Рахункова палата за підсумками проведеного аудиту на ДП “Украерорух”, передає УНН.

Загальна площа вищевказаних земділянок — понад 54,4 га. Ризики для втрат вказаних земділянок були створені через те, що МІУ не забезпечило їх оформлення державним підприємством. Це унеможливило управління земділянками як об’єктами державної власності, зазначили аудитори.

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Крім того, за даними аудиторів, міністерство не внесло пропозицій стосовно умов подальшого використання майна, яке впродовж 2015-2017 років не використовується “Украерорухом” в господарській діяльності. Йдеться, зокрема, про літаки Ан-26, гелікоптерний майданчик в с.Пекарі Черкаської області, придбане обладнання та об’єкти оренди “Украероруху”, що не викликали зацікавленості в орендаторів.

Нагадаємо, у СБУ повідомили, що на підставі звіту Рахункової палати проти керівництва “Украероруху” відкрили провадження.

Зауважимо, що колектив “Украероруху” через підозри у корупції вимагає звільнення свого очільника Дмитра Бабейчука. У МІУ вимоги співробітників поки ігнорують. Так, міністр Омелян публічно відхрестився від кадрових питань ДП, зазначивши, що рішення про звільнення Бабейчука має приймати держсекретар МІУ Андрій Галущак. Останній же отримав погодження на звільнення Бабейчука від керівника Київської ОДА ще у червні поточного року, проте й досі затягує із прийняттям рішення.

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