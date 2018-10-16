Митрополит Драбинко опроверг информацию о том, что стал клириком Константинопольского патриархата
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ МП Александр (Драбинко) заявил, что не принимал решений, что стал клириком Константинопольского патриархата. Об этом он сообщил УНН.
"Я не принимал пока решения и не делал заявлений. Это интерпретация моего теоретического комментария", - сказал митрополит Драбинко, отвечая на вопрос о том, объявил ли он себя клириком Константинопольского патриархата.
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Напомним, в средствах массовой информации было распространено сообщение о том, что митрополит УПЦ МП Александр (Драбинко) объявил себя клириком Константинополя.
Ранее в УПЦ КП сообщили о двух важных для Украины решениях Синода.