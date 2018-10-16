Митрополит Драбинко спростував інформацію про те, що став кліриком Константинопольського патріархату
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський УПЦ МП Олександр (Драбинко) заявив, що не приймав рішень, що став кліриком Константинопольського патріархату. Про це він повідомив УНН.
“Я не приймав поки що рішення і не робив заяв. Це інтерпретація мого теоретичного коментаря”, — сказав митрополит Драбинко, відповідаючи на запитання про те, чи оголосив він себе кліриком Константинопольского патріархату.
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Нагадаємо, у засобах масової інформації було розповсюджене повідомлення про те, що митрополит УПЦ МП Олександр (Драбинко) оголосив себе кліриком Константинополя.
Раніше в УПЦ КП повідомили про два важливі для України рішення Синоду.