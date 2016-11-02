Таможенника на Черниговщине будут судить за 300 долл. взятки

В сентябре текущего года правоохранитель требовал от гражданина 300 долларов взятки за содействие в изменении таможенного режима пребывания транспортного средства на территории Украины.

Взяточника задержали во время получения неправомерной выгоды.

Сейчас обвинительный акт по ч. 1 ст. 368 УК Украины передано в суд для рассмотрения по существу.