Митника на Чернігівщині судитимуть за 300 дол. хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Інспектора Чернігівської митниці судитимуть за отримання 300 доларів хабара. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Чернігівської області.
У вересні поточного року правоохоронець вимагав від громадянина 300 доларів хабара за сприяння у зміні митного режиму перебування транспортного засобу на території України.
Хабарника затримали під час одержання неправомірної вигоди.
Наразі обвинувальний акт за ч. 1 ст. 368 КК України передано до суду для розгляду по суті.