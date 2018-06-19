Митингующие прорвались ко второму подъезду Рады
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Участники акции под украинским парламентом прорвались ко второму подъезду Верховной Рады, передает корреспондент УНН.
Между митингующими и правоохранителями произошла небольшая потасовка, после чего около 5 тысяч участников акции двинулись ко второму подъезду.
Сейчас они подходят к двери парламента. Внутрь их не пропускают.
Добавим, на дверях второго подъезда - металлический щит.
Как сообщал УНН, в правительственном квартале Киева во вторник утром из-за проведения акции затруднено движение транспорта. В полиции призвали выбирать другие маршруты, чтобы избежать пробок.