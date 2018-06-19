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Мітингувальники прорвалися до другого під'їзду Ради

Мітингувальники прорвалися до другого під'їзду Ради

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Учасники акції під українським парламентом прорвалися до другого під'їзду Верховної Ради, передає кореспондент УНН.

Між мітингувальниками і правоохоронцями відбулася невелика штовханина, після чого близько 5 тисяч учасників акції рушили до другого під'їзду.

Наразі вони підходять до дверей парламенту. Усередину їх не пропускають.

Додамо, на дверях другого під'їзду - металічний щит.

Як повідомляв УНН, в урядовому кварталі Києва у вівторок зранку через проведення акції ускладнено рух транспорту. У поліції закликали обирати інші маршрути, щоб уникнути заторів.

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