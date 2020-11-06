Местные выборы: ЦИК просит Нацполицию проверить обстоятельства нарушения избирательных прав
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия обратилась к Национальной полиции Украины по проверке обстоятельств нарушения избирательных прав граждан на местных выборах, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы ЦИК.
Как сообщили в пресс-службе, в ЦИК поступили отдельные постановления Пятого апелляционного административного суда, которыми доведено до сведения Комиссии установленные судом обстоятельства относительно допущенных Каролино-Бугазской сельской ТВК Белгород-Днестровского района Одесской области нарушений избирательных прав отдельных граждан быть избранными на выборах депутатов Каролино-Бугазкого сельского совета в многомандатных избирательных округах и Каролино-Бугазского сельского головы.
А также - о нарушениях избирательных прав гражданки Кириленко С.А. как избирателя, в связи с исключением ее из списка избирателей по избирательному участку № 510693.
По результатам обработки имеющихся в Комиссии судебных решений, вступивших в законную силу, ЦИК приняла во внимание, что в этих решениях установлена невозможность восстановления нарушенных избирательных прав путем признания выборов депутатов Каролино-Бугазского сельского совета и Каролино-Бугазского сельского головы 25 октября 2020 года такими, что не состоялись, и назначения повторных выборов, говорится в сообщении.
"Учитывая указанное, а также имеющийся объем законодательно определенных полномочий Центральной избирательной комиссии, ЦИК обратилась к Национальной полиции Украины для проведения проверки изложенных в постановлениях Комиссии обстоятельств и в случае выявления оснований принятия в соответствии с законодательством Украины мер реагирования", - говорится в сообщении.
Напомним, Центральная избирательная комиссия обратилась в органы государственной власти и местного самоуправления по обеспечению противоэпидемических мероприятий во время повторного голосования на местных выборах.