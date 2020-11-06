Місцеві вибори: ЦВК просить Нацполіцію перевірити обставини порушення виборчих прав
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Центральна виборча комісія звернулася до Національної поліції України щодо перевірки обставин порушення виборчих прав громадян на місцевих виборах, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ЦВК.
Як повідомили у пресслужбі, до ЦВК надійшли окремі ухвали П’ятого апеляційного адміністративного суду, якими доведено до відома Комісії встановлені судом обставини щодо допущених Кароліно-Бугазькою сільською ТВК Білгород-Дністровського району Одеської області порушень виборчих прав окремих громадян бути обраними під час виборів депутатів Кароліно-Бугазької сільської ради у багатомандатних виборчих округах та Кароліно-Бугазького сільського голови.
А також – щодо порушень виборчих прав громадянки Кириленко С.О. як виборця, у зв’язку з виключенням її зі списку виборців по виборчій дільниці № 510693.
За результатами опрацювання наявних у Комісії судових рішень, які набрали законної сили, ЦВК взяла до уваги, що в цих рішеннях встановлено неможливість поновлення порушених виборчих прав шляхом визнання виборів депутатів Кароліно-Бугазької сільської ради та Кароліно-Бугазького сільського голови 25 жовтня 2020 року такими, що не відбулися, та призначення повторних виборів, йдеться у повідомленні.
"Враховуючи зазначене, а також наявний обсяг законодавчо визначених повноважень Центральної виборчої комісії, ЦВК звернулася до Національної поліції України для проведення перевірки викладених у постановах Комісії обставин та в разі виявлення підстав вжиття згідно із законодавством України заходів реагування", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія звернулася до органів державної влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення протиепідемічних заходів під час повторного голосування з місцевих виборів.