Местные криминальные группировки пытаются захватить власть в Горловке - разведка

"В городе фиксируются многочисленные случаи перераспределения активов сектора частной торговли с привлечением представителей криминалитета. С этой целью в конце апреля начато проведение масштабных проверок практически всех субъектов предпринимательской деятельности. Из-за опасений "налоговых" проверок значительное количество предпринимателей свернули свой бизнес. Однако, даже в таких случаях от местных бизнесменов требуют предоставления доступа к местам хранения товара для его описания и конфискации продукции украинского производства ", - говорится в сообщении.

При этом, по сообщению разведки, для предотвращения восстановлению влияния "горловских", "донецкие" пытаются назначить на ключевые должности во власти Горловка своих представителей. С этой целью в городе начата комплексная проверка "правоохранительных органов и органов исполнительной власти", по результатам которой ожидаются массовые увольнения "чиновников".

Так, на сегодня уже возбуждено "уголовное дело" по "начальника управления здравоохранения Горловского городского администрации" по фактам хищения гуманитарной помощи.

Также разведка сообщает, что в таких условиях недовольства действиями "донецкой группировки" растет как на уровне "региональной элиты", так и среди местных жителей. Указанное может привести к силовому конфликту между двумя враждующими сторонами. Не исключается участие в них специальных подразделений ВС РФ.

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