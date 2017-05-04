Місцеві кримінальні угруповання намагаються захопити владу у Горлівці - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. На території міста Горлівка активізувалось протистояння між місцевими кримінальними угрупованнями за політичний вплив та розподіл матеріальних ресурсів. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
“У місті фіксуються численні випадки перерозподілу активів сектору приватної торгівлі із залученням представників криміналітету. З цією метою наприкінці квітня ц.р. розпочато проведення масштабних перевірок практично всіх суб’єктів підприємницької діяльності. Через побоювання „податкових“ перевірок значна кількість підприємців згорнули власний бізнес. Проте, навіть у таких випадках від місцевих бізнесменів вимагають надання доступу до місць зберігання товару для його опису та конфіскації продукції українського виробництва,” — йдеться в повідомленні.
При цьому, за повідомленням розвідки, для запобігання відновленню впливу “горлівських”, “донецькі” намагаються призначити на ключові посади у владі м.Горлівка своїх представників. З цією метою, у місті розпочата комплексна перевірка “правоохоронних органів та органів виконавчої влади”, за результатами якої очікуються масові звільнення “посадовців”.
Так, на сьогодні вже порушено “кримінальну справу” щодо “начальника управління охорони здоров’я Горлівської міської адміністрації” за фактами розкрадання гуманітарної допомоги.
Також розвідка повідомляє, що в таких умовах невдоволення діями “донецького угруповання” зростає як на рівні “регіональної еліти”, так і серед місцевих жителів. Зазначене може призвести до силового конфлікту між двома ворогуючими сторонами. Не виключається участь у них спеціальних підрозділів ЗС РФ.
Як повідомляв УНН, бойовики підірвали гранату у квартирі багатоповерхівки.