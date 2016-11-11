Местные бюджеты должны получать рентные платежи от добычи полезных ископаемых - нардеп

"В части уплаты ренты по нефти и газу, все идет в общегосударственный бюджет и мы выступаем за то, чтобы выделить хотя бы маленькую часть от всего объема местным общинам где ведется добыча. В Украине, сегодня, наибольший объем ренты уплачивается по нефти и газу.

По логике вещей относительно залежей, где ведется именно газодобывающая деятельность, рента должна быть разделена между местными и государственным бюджетом. Потому что недра принадлежат всем, а добывают в конкретном месте и в этом месте могут быть процессы, которые могут беспокоить местное население. Мой подход такой, что нужно внедрять такую ​​же логику на все природные ресурсы, с которых оплачивается рента ", - сказала О.Белькова.

Напомним, как сообщал УНН, по словам В.Гройсмана, увеличение добычи украинского газа сейчас происходит после периода постоянного падения .