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Місцеві бюджети повинні отримував рентні платежі з видобутку корисних копалин - нардеп

Місцеві бюджети повинні отримував рентні платежі з видобутку корисних копалин - нардеп

Київ • УНН

 • 9332 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Усі місцеві громади, на території яких видобувають природні ресурси і з яких оплачується рента згідно світового досвіду, мають отримувати певні відрахування до місцевого бюджету, зокрема це нафта і газ. Про це у коментарі УНН зазначила народний депутат Ольга Бєлькова.

“У частині сплати ренти щодо нафту і газу, все йде у загально державний бюджет і ми виступаємо за те, щоб виділити бодай маленьку частину від всього обсягу місцевих громад де ведеться видобуток. В Україні, на сьогодні, найбільший обсяг ренти сплачується по нафті і газу.

За логікою речей щодо покладів, де ведеться саме газовидобувна діяльність, рента має бути розділена між місцевими і державним бюджетом. Тому, що надра належать всім, а видобувають у конкретному місці і у цьому місці можуть бути процеси, які можуть турбувати місцеве населення. Мій підхід такий, що потрібно впроваджувати таку саму логіку на всі природні ресурси, з яких оплачується рента”, — сказала О.Бєлькова.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами В.Гройсмана, нарощування видобутку українського газу наразі відбувається після періоду постійного падіння.

Українські Національні Новини

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