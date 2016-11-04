Местные бюджеты получили с начала года более 55 млрд грн налога с физических лиц

Местные бюджеты получили налога на доходы физических лиц 55,5 млрд. грн, что больше поступлений прошлого года на 18,3 млрд. грн (49%), платы за землю 17,4 млрд грн (выросла на 6,7млрд грн, или на 62%), единого налога 11,4 млрд. грн (вырос на 4,0 млрд грн, или на 54%).

В отчете сообщается, что фактические поступления акцизного налога составляют 8,6 млрд. грн (выросли на 3,0 млрд грн, или на 55%), налога на недвижимое имущество 1,0 млрд грн.

Напомним, эксперты считают, что при увеличении доходов местных бюджетов в следующем году им все равно не хватает средств для реализации программ развития, ведь все дополнительные поступления пойдут на обеспечение властных полномочий переданных с государственного уровня на местный.

Кроме того, как считает эксперт по государственному самоуправлению и местного самоуправления Руслан Плющ - оставляет желать лучшего и администрирование доходов и расходов местных бюджетов, а также налоговое администрирование. Все это приводит к росту расходов местных бюджетов, а также недополучения ими поступлений.

"Остается также вопрос субвенций. Их в следующем году снова будут распределять, вероятно, между своими, то есть не всем общинам удастся получить дополнительные поступления из бюджета ", - отметил эксперт.