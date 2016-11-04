Местные бюджеты получили с начала года более 55 млрд грн налога с физических лиц
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. За 9 месяцев текущего года местные бюджеты получили 55,5 млрд. грн налога на доходы с физических лиц. Об этом УНН сообщает со ссылкой на финансовый анализ децентрализации за текущий год, опубликованный Министерством регионального развития Украины.
Местные бюджеты получили налога на доходы физических лиц 55,5 млрд. грн, что больше поступлений прошлого года на 18,3 млрд. грн (49%), платы за землю 17,4 млрд грн (выросла на 6,7млрд грн, или на 62%), единого налога 11,4 млрд. грн (вырос на 4,0 млрд грн, или на 54%).
В отчете сообщается, что фактические поступления акцизного налога составляют 8,6 млрд. грн (выросли на 3,0 млрд грн, или на 55%), налога на недвижимое имущество 1,0 млрд грн.
Напомним, эксперты считают, что при увеличении доходов местных бюджетов в следующем году им все равно не хватает средств для реализации программ развития, ведь все дополнительные поступления пойдут на обеспечение властных полномочий переданных с государственного уровня на местный.
Кроме того, как считает эксперт по государственному самоуправлению и местного самоуправления Руслан Плющ - оставляет желать лучшего и администрирование доходов и расходов местных бюджетов, а также налоговое администрирование. Все это приводит к росту расходов местных бюджетов, а также недополучения ими поступлений.
"Остается также вопрос субвенций. Их в следующем году снова будут распределять, вероятно, между своими, то есть не всем общинам удастся получить дополнительные поступления из бюджета ", - отметил эксперт.