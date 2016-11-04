Місцеві бюджети отримали з початку року понад 55 млрд грн податку з фізичних осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. За 9 місяців поточного року місцеві бюджети отримали 55,5 млрд грн податку на доходи з фізичних осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на фінансовий аналіз децентралізації за поточний рік, опублікований Міністерством регіонального розвитку України.
Місцеві бюджети отримали податку на доходи фізичних осіб надійшло 55,5 млрд грн, що більше від надходжень минулого року на 18,3 млрд грн (49%), плати за землю 17,4 млрд грн (зросли на 6,7 млрд грн, або на 62%), єдиного податку 11,4 млрд грн (зросли на 4,0 млрд грн, або на 54%).
У звіті повідомляється, що фактичні надходження акцизного податку становлять 8,6 млрд грн (зросли на 3,0 млрд грн, або на 55%), податку на нерухоме майно 1,0 млрд грн.
Нагадаємо, експерти вважать, що попри збільшення прибутків місцевих бюджетів наступного року їм все одно не вистачатиме коштів для реалізації програм розвитку, адже всі додаткові надходження підуть на забезпечення владних повноважень переданих з державного рівня на місцевий.
Крім того, як вважає експерт з державного самоуправління та місцевого самоврядування Руслан Плющ — залишає бажати кращого і адміністрування доходів та видатків місцевих бюджетів, а також податкове адміністрування. Все це призводить до зростання витрат місцевих бюджетів, а також недоотримання ними надходжень.
“Залишається також питання субвенцій. Їх наступного року знову розподілятимуть, ймовірно, між своїми, тобто не всім громадам пощастить отримати додаткові надходження з бюджету”, — зауважив експерт.