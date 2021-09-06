Искусство видеть жизнь: профессор Сергей Рыков о том, как сохранить зрение в условиях ковида, о любови к животным и умении отдыхать

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой офтальмологии НМАПО им. П.Л. Шупика и просто друг редакции УНН Сергей Рыков согласился поговорить о работе офтольмолога в условиях эпидемии коронавируса, дать нашим читателям несколько советов по сохранению зрения и рассказать, как за ежедневными заботами не терять чувство прекрасного и вкуса к жизни.

- Давайте поговорим с вами об университете последипломного образования для врачей. В связи с ковидом очень много возникло платформ онлайн-обучения. Что на счет вашего университета и есть ли вообще какие-то наработки и инструменты, которые бы свидетельствовали о необходимости его деятельности?

Во-первых наш университет здравоохранения Украины имени Платона Лукича Шупика. Мы имеем последипломное образование, то есть непрерывное образование и это очень важно, потому что именно в нашем университете сконцентрировано максимальное количество научных кадров. Представьте себе, у нас 350 докторов медицинских наук и профессоров, у нас много доцентов, преподавателей. Это люди, которые умеют учить. А кого нам учить нужно? Мы не обучаем студентов. Мы обучаем уже врачей новым технологиям и так далее.

Потребность очень большая на сегодняшний день в подготовке специалистов. Коронавирус немножко внес свои коррективы в саму систему подготовки. Мы готовим и онлайн и оффлайн. Людям удобно онлайн находясь дома, потому что часть практической подготовки - это начитка лекций. А часть это практические занятия. И вот ту часть онлайн подготовки, то есть лекции, с удовольствием слушают. Что касается практической части, то если нет у нас локдауна, каких-либо ограничений, то мы обычно приглашаем. У нас есть на сегодняшний день восемь клинических баз. В основном во всех ведущих офтальмологических частных клиниках и ведомственных учреждениях. И там мы можем показать все технологии.

Интерны на сегодняшний день учатся очень сложно, потому что все же больше обучение онлайн. Но мы видим кто хочет учиться, кем хочет стать. Я всегда провожу беседу с каждым интерном. И если человек желает практически научиться необходимым технологиям, то мы находим варианты. Мы договариваемся с каждым главным врачом частных клиник о том, что наши интерны, даже в локдаун, могут работать как волонтеры. То есть мы нашли выход из положения. Надо сказать у нас очень краткосрочные курсы - это две недели. Неделя у нас лекций, неделю практических занятий. У нас 8 баз. Вы представляете как легко нам это все распределить, ведь на каждой базе есть превосходное оборудование, там есть хорошие операционные и каждый преподаватель нашей кафедры сам хирург. Он берет с собой в операционную интернов или слушателей, которые приезжают на повышение квалификации и те получают новые знания и практические навыки.

- Врач - достаточно прикладная профессия. Я так понимаю, что без прямого участия врача именно в процессе лечения о каких-то дополнительные знания говорить очень трудно? И чем именно отличается онлайн от оффлайн, то есть насколько хуже и сложнее учить именно в таких условиях?

Знаете, уже существует такой анекдот когда спрашивают, а какого года выпуска врач. То есть, если докоронавируса, то это хорошие знания. На самом деле, и тогда учились по-разному, и на сегодняшний день по-разному. Из 50 интернов, которые учились за два года, мы сумели выбрать трех себе для работы. Почему? Это люди, которые мечтали стать офтальмологами. Если человек хочет быть офтальмологом, то он начинает к этому идти со студенческой скамьи. То есть, ходить на кружок с первого курса, интересоваться, и тогда, когда заканчивает институт он выбирает себе интернатуру по офтальмологии, - это одно дело. А теперь выбор интернатуры свободный. Человек учился, не знал кем она будет, никогда не занимался офтальмологией, а после того как закончил, получил диплом, решил пойти в интернатуру. Понимаете, это не правильный подход, потому что надо желать, готовиться и эти глубокие знания начинаются с кирпичика, как дом - надо строить эти знания, должен быть багаж. И я только за то, чтобы дети занимались в институте офтальмологии, их видно на конференциях, выступали с докладами, участвовали в практических подготовках. Тогда действительно этих детей хочется поднять, помочь.

К сожалению, основное количество офтальмологов, которые заканчивают интернатуру, идут работать в оптики врачами-офтальмологами, чтобы прожить. А ведущих офтальмологических клиник не так много. Того количества желающих, у которых светятся глаза, нам как раз достаточно для того, чтобы обеспечить сеть офтальмологических клиник.

- Covid сейчас популярная тема, которая вытеснила на второй-третий план другие болезни, но мы понимаем, что люди болеть не перестали. Если обратиться именно к офтальмологии, какие проблемы сейчас актуальны? Чем чаще люди болеют и какова ситуация сейчас?

Во время карантина мы лечили пациентов по телефону в основном. Или они обращались в поликлинику, ждали в очереди и их отдельно принимали. И именно ковид показал, что нам не нужно бросать нашу плановую помощь. Если говорить о педиатрической офтальмологию, то что происходит: за два года карантина ребенок родился, а потом мы определяем, что у него в два года есть астигматизм, миопия - снижено зрение, и мы можем ребенка лечить, назначать контактные линзы, очки и заниматься на специальных аппаратах для развития зрения. Всю плановую работу, которую мы делали - не бросаем.

Что изменилось во время ковида? У нас уменьшилось количество пациентов в государственных клиниках, так как, в основном, они были закрыты. В частных клиниках количество пациентов увеличилось. На днях была конференция и мы говорили о глаукоме. Так вот глаукома, прооперированных в государственных клиниках, - где-то 4,5 тысячи, а в частных - 6500. Катаракта - раньше 80% было в государственных клиниках, а 20% в частных. На сегодня - 45 на 55. Возможно это не ковид нам помог, но мы идем по европейскому стандарту: 70-85% глазной хирургической патологии проводится в частных клиниках и только 20-25% обеспечиваются как социальная помощь. Поэтому не могу сказать, что коррективы плохие. Я, как организатор офтальмологической службы, возможно бы раньше хотел бы так же сделать. Понимаете, не может государство брать на себя такие затраты по высокотехнологичной помощи. Во всем мире это делает индивидуально каждый человек, правда там есть страховая медицина, то есть там гораздо проще. Как вы видите изменилась структура пациентов и изменился объем пациентов в государственных и частных клиниках.

- Вы сказали такую фразу, что во время ковида мы начали большинство вопросов решать по телефону, то есть такая консультационная помощь. Насколько она эффективна, качественная и исключает необходимость прямого контакта?

Американская академия офтальмологии рекомендовала определенную патологию отнести к онлайн, теле-консультациям. Сюда относится конъюнктивит - закисает глаз. Второе - когда у нас появляются какие-то мелкие жалобы, какие-то железы увеличились, еще что-то такое. К примеру, если у человека катаракта - это не срочное заболевание, можно отложить. А вот если у человека глаукома, острый приступ, симптом красного глаза. Симптом красного глаза является прямым показанием чтобы ехать в стационар. Как и травма глаза. Другая патология может быть отложена. Я честно скажу, достаточно часто консультирую и прошу, пожалуйста, оттяните нижнее веко посмотрите высоко вверх - кровоизлияние в конъюнктиву. У человека гипертоническая болезнь - гипертонический криз. Прошу померить давление, а человек говорит 210 на 120 и ты четко ему говоришь - примите таблетки от давления, сходите к своему семейному врачу. А если человек теряет зрение на глаз надо немедленно идти к врачу-офтальмологу. Это может быть сахарный диабет и его осложнения, то есть кровоизлияния, может быть опухоль глаза, если человек теряет зрение или теряет внезапно резкость, то есть меняется форма букв. Например, это при влажной форме макулодистрофии. Такие вещи, я еще раз подчеркиваю, как травма глаза, если пропало зрение - нужно обращаться немедленно по скорой помощи или через семейного врача для диагностики.

- Больше стало у нас знаний о ковиде, о методах его лечения. Какой именно негативное влияние может коронавирус повлечь для зрения?

Во-первых, слизистая оболочка глаза может быть входными воротами коронавируса. Нужно профилактировать: закапывать глаза и носить очки, чтобы не попал коронавирус прямо в конъюнктиву. И мыть потом не только глаза, но и очки, так как на них могут быть остатки. Симптомы во время болезни коронавируса... Я сам переболел и могу сказать, что очень сильная боль мышечная, когда вы поворачиваете глаз направо, налево, вверх, вниз вследствие токсического воздействия на мышцы глаза. Может быть кратковременное помутнение зрения при высокой температуре. Коронавирус, чаще всего, сопровождается высокой температурой, пневмонией и приемом одного-трех антибиотиков. Нужно не забывать, что все эти препараты направлены на спасение жизни, но мы не думаем в то время, как оно влияет на глаз. А это очень важно особенно у пациентов, имеющих хронические заболевания такие как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, заболевания щитовидной железы, то есть это обменные процессы, чаще всего. Во время коронавируса, за счет изменений проницаемости сосудов, происходит кровоизлияние прямо на глазное дно. Это уже говорит о том, что человек теряет зрение или видит плавающие помутнение, которое нарастает, или видит свет и тень. Это говорит о том, что произошло кровоизлияние в глазное дно, если это резко. Кроме того, может быть эмболия центральной артерии сетчатки за счет воспалительного процесса. Может быть дистрофический процесс сетчатки. Это уже мы говорим о высокотехнологических методах диагностики самого состояния глазного дна. Для этого есть оптическая когерентная томография, а также исследования сосудов и зрительного нерва глазного дна. Здесь уже нужно обращаться.

Мы заметили очень много кровоизлияний на глазное дно - через месяц после окончания болезни. Вот когда уже нет коронавируса и почему-то именно через месяц начинаются такие осложнения. Поэтому я подчеркиваю, что если вы уже переболели коронавирусом, если у вас тест отрицательный, пожалуйста, еще очень спокойно ведите себя: никаких саун, бань, спортивного зала и т.д., так как это может влиять на повышение давления. Сосуды еще больные, и могут лопаться, и появляться множество изменений на глазном дне, которые могут привести к инвалидности.

- Насколько распространены сейчас факты необходимости оперативного вмешательства при появлении определенных проблем со зрением после коронавируса?

Если осложнение при коронавирусе - кровоизлияние в глазное дно, мы проводим витреоретинальное вмешательство. Мы заходим специальным инструментом в глаза, очень деликатно отсасываем эту кровь и заменяем на искусственное стекловидное тело. Кроме того, чаще всего - это дыра в сетчатке. Мы во время оперативного вмешательства зашиваем сразу лазером, и потом нужно диспансерное наблюдение. Других каких-то патологий, которые нужно оперировать срочно после коронавируса, практически нет, но плановые - это отслойка сетчатки, глаукома и травма глаза.

- Давайте отойдем с вами от темы коронавируса. Сейчас уже начался учебный год. У родителей проблема - как защитить ребенка во время обучения от потери зрения, от возникновения каких-либо проблем со зрением. Вы, как профессионал, расскажите, пожалуйста, что нужно делать, какие проблемы и как с ними справиться?

Родители приводят детей достаточно часто, особенно в сентябре. Вот приходит мама с ребенком, которому десять лет. Я спрашиваю: "Зачем пришел?" и ответа нет. Привели. То есть дети не имеют инициативы идти к врачу. Но прогрессирование патологии такой как близорукость - это очень важная вещь. Вот в первых классах такой патологии, как близорукость почти нет. Есть астигматизм, есть косоглазие. А вот в старших классах, когда идет нагрузка, то прогрессирует близорукость. Когда она прогрессирует? Тогда, когда в семье есть близорукость. Это чаще всего. Это генетически обусловленное заболевание, которое дает возможность после восьми лет стимулироваться при зрительной нагрузке. И здесь важно, при прогрессирующей близорукости ребенка обязательно нужно приводить один раз в год к врачу-офтальмологу на осмотр. Многие врачи рекомендуют тренировки резервов аккомодации (аккомодация - способность глаз фокусироваться одинаково хорошо на предметах, находящихся на разных расстояниях - ред.). Есть специальные кабинеты. Я за то, чтобы это делали пока растет ребенок. Ведь когда мы тренируем мышцу, прогрессирование близорукости не так быстро происходит.

Врачи-офтальмологи всего мира сначала боролись с тем, чтобы дети меньше занимались с гаджетами: компьютеры, телефоны, а потом пришли к выводу, что все это совсем без толку. Мы пришли к выводу, что будем давать рекомендации. Не запрещать, а рекомендовать. Рекомендовать формулу 20-20-20. 20 минут ребенок занимается с гаджетом и ровно 20 секунд он смотрит на расстояние 20 футов - примерно 6 метров и дальше в даль. 20 минут работаем, 20 секунд смотрим на расстояние 6 метров через окно и дальше. Все. Больше ничего мы не могли придумать и это позволило нам уменьшить астенопические явления (слабость, быстрая утомляемость мышц глаз - ред.). Пациент не теряет зрение. У него просто болит голова, напрягаются глаза. Ребенок устает, понимаете. Ребенок не станет инвалидом от того, что он занимается с гаджетом. Она просто переутомляется. Поэтому формулу 20-20-20 должны все помнить и ее нужно использовать. Мы, офтальмологи, не можем запретить учиться детям.

- Если сравнивать гаджеты и книги или тетради. Насколько я понимаю, проблема в фиксировании вашего зрения на определенное расстояние. Да? Что хуже? Гаджеты или книги и тетради? Или разницы нет?

В гаджете текст постоянно движется. Надо не только следить по длине, но и нужно еще следить по вертикали как оно движется. Напряжение вдвое больше. Конечно, когда идет печатный текст, ребенок заканчивает строку и переводит буквально на полмиллиметра вниз и читает следующую. А здесь ребенок должен поймать, а аккомодационный аппарат, он же не вечен. Он также перенапрягаются, начинается боль в глазу, ощущение песка, так как появляется синдром сухого глаза. Когда бежит текст, ребенок должен сосредоточиться и поймать его, а когда ребенок сосредотачивается, он открывает глаза и не моргает, не успевает моргать, а нужно моргать 18 раз в одну минуту для того, чтобы глаз не пересох, чтобы не было ощущения усталости и песка в глазу. Конечно, печатный материал - это идеальный вариант для обучения и вообще здесь нет никаких противопоказаний, понимаете. Говорят, что под одеялом читают дети и все такое, ну и пусть себе читают, только книги, а не гаджеты.

- Если брать сейчас современные школы, современные условия, как там ситуация вообще с проблемами зрения. Возможно какие-то современные методики обучения позволяют уменьшить негативное влияние на глаз? Или ситуация не изменилась?

Чем меньше занимаются дети, тем лучше для глаза. Но этого невозможно сделать, потому офтальмологи мира рекомендуют лучший вариант физического развития и отдыха для ребенка - плавание. Там влажная среда, там попадает вода в глаза, ребенок моргает чаще, а глаз защищается, он выделяет 20 мл слезы за одну минуту, если в глаз что-то попадает. То есть обновляется слезами. Когда ребенок плавает, у него гармонично развивается все тело - вы посмотрите на ватерполистов. Когда ребенок плавает, выравнивается сам позвоночник, улучшается кровообращение, то есть кровенаполнения глаза. А там где кровь, там кислород, там питательные вещества и поэтому появляются улучшения. Так как дети действительно много занимаются, к родителям обращение может быть такое: два раза, если есть возможность, три раза в неделю посещайте бассейн. Этого будет достаточно для профилактики любого глазного заболевания.

- Вероятно вы видели, что в некоторых торговых центрах поставили сейчас автоматы с цветными линзами, которые можно абсолютно неконтролируемо, без рецепта приобрести. Насколько это опасно именно для детей и взрослых, которые в этом не разбираются? Насколько это опасно и что можно сделать, порекомендовать?

Оптометристами мира рекомендуется делать подбор контактных линз или оптометристом, или офтальмологами. Почему? Потому что каждый глаз имеет свои параметры, имеет свой диаметр, свою кривизну. Например, роговица может быть 12 миллиметров, 14, 16 и так далее. Цветные линзы - еще пол беды, а склеральных линзы, где разные мячи футбольные, фиолетовые и такие прочее, которые заходят прямо на склеру, то это очень опасно. Потому что оттекает внутриглазное вещество именно у лимба, а мы его прижимаем. И если бы обследоваться и сказать, что это ребенок здоров по зрению и нет никаких противопоказаний, пожалуйста, пусть на вечеринку оденет ту линзу и не будет ничего страшного. Но когда люди меняют внешность, когда пользуются постоянно контактными линзами для того, чтобы какой-то определенный имидж создать и если они не обращаются к офтальмологам - это опасно. Чем? Может быть аллергический конъюнктивит. Кроме того, контактные линзы очень часто не снимают своевременно. Когда своевременно не снимается контактная линза, а она имеет пористую структуру, туда попадает слеза, в слезе есть белок, а белок - это питание для микробов и развивается конъюнктивит. Он приводит к покраснению глаза, а затем может развиться даже язва роговицы и может быть бельмо роговицы и перфорация. Поэтому я категорически против, чтобы носили такие вещи.

Кондомат, да. Кондомы должны продаваться кругом бесплатно и без рецепта врача, а вот что касается контактных линз, они должны продаваться исключительно по рецепту врача. Должен быть подбор. Когда подбираются контактные линзы, то на два часа отпускаем человека, чтобы он походил, адаптировался, а потом приходит и мы обучаем как правильно одевать и даем свои рекомендации. Нельзя в интернете покупать такие вещи и, тем более, в автоматах.

- У нас есть МОЗ, ВР. Почему такие опасные вещи есть в широком доступе? Что с этим делать? Куда они смотрят?

Не знаю. Это определенный бизнес. Думаю, что Минздрав сегодня не до того. Понимаете? Думаю, что цивилизованные страны должны принимать решения и не позволять такие вещи делать. Это уже опасная вещь. Потому что должен быть индивидуальный подбор. Или около того автомата надо посадить оптометриста или врача-офтальмолога с оборудованием, который будет рекомендовать определенную линзу. Я уверен, что если оно продается в государстве, то там качественный материал, но подбор должен быть индивидуален. У нас достаточно хорошая сеть оптик в Украине. Хотя, между прочим, у нас не хватает 2,5 тысячи оптик по европейским расчетам. Наша кафедра готовит оптометристов. Это медик среднего звена, умеет проверить зрение, подобрать очки, подобрать контактные линзы, сделать измерения внутриглазного давления. Это очень важно, что оптометристом появились у нас в Украине. Подбор очков можно провести уже не на раскладках на рынке. Это очень важно. Посмотрите, что вы видите там: берет человек себе очки и все. А потом человек устает, у него нет правильного расстояния между зрачками, а его надо измерить, определить центр, а он может быть совсем не по центру стекла. А люди берут что есть. Так появляется астенопия. Даже тошнота, рвота может быть, головная боль, повышение общего давления от того, что неправильная дистанция. Если у человека, например, 62 - дистанция, а он купил 68, то будет косоглазие, будет влиять как нервный фактор и на аккомодационній аппарат и так далее. В нашем государстве есть возможность обратиться к врачу. Это так важно и не так сложно. Уважайте свое здоровье, потому что глаза - это лимитирующий фактор вашей жизни. То есть это ваша работа, это ваша жизнь. Для этого нужно обращаться к специалисту.

- Сейчас у нас за окном осень, немного ветреная погода, влажная. Ваши рекомендации в осенне-зимний период, чтобы уменьшить негативное воздействие на глаза?

Очень важно - одеваться по сезону. Летом - блайзер, чтобы солнце не попадало в глаза. Зимой - шуба с воротником для того, чтобы не было сквозняка. Это очень важно. Но частые жалобы пациентов, особенно старшего возраста, о том, что "я как выхожу на улицу, у меня начинаются слезы". И прекрасно! Мы радуемся, когда у пациентов выделяются слезы. Я объясняю. Например, если в доме у нас плюс 20, а вы выходите на улицу и там минус 10 - разница очень большая. Вы надели шубку на тело, а на роговицу вы же ничего не надели. Именно густая слеза и есть "шубой" для вашего глаза. И поэтому он не замерзает на улице в минус. Нужно знать физиологию, что через 15 минут, если вы вышли на улицу, будет бежать слеза, а через 15 минут охлаждается носослезный канал, потому что он был горячий и был спазм, а затем он охлаждается, расширяется и такими образом слеза нормально проходит. Если у вас дома не бежит слеза, а на улице первые 15 минут, то вы здоровый человек. Чтобы не было сквозняков - очень важная вещь, потому что если будет быстро воздух проходить, то глаз будет пересыхать и снова будут какие-то симптомы.

- Если мы плачем в минус 10, как вы сказали, то не будет ли у нас какого-то переохлаждения глаза? Не может ли у нас возникнуть какое-то воспаление? Не замерзнет слеза?

Не замерзнет. Для этого же есть платочек и первые 15 минут можно вытереть. В принципе есть холодовая аллергия. Есть отек и возможна слеза от холодовой аллергии и начинается покраснение глаза. Кроме того, не забывайте, что много микробов летает в воздухе, а если скорость ветра больше, то значит их больше будет. Кроме того, очень много пыли на улице и когда попадает пыль в глаза, он начинает защищаться, начинает мигать и начинает выделять слезу. У нас же слезный аппарат, если он нормально работает то это и есть защита практически от всех осложнений. Кроме того, в слезе есть лизоцим, который нейтрализует микробы. Даже влияет отрицательно на коронавирус, между прочим, если он попадает через слезу.

- То есть плакать - нормально?

Плакать - это нормально. Большая слезной железа может выделять 20 миллилитров слезы в минуту. Как вы думаете, почему рассчитали платок для 40 на 40? Именно он может вимокать 20-30 миллилитров воды. Потому здесь рассчитано научно, зачем такой размер. Слеза очищает глаза, слеза - защита глаза и мы всегда боролись тогда, когда пересыхает глаз, когда мало слезы - это ксероз, это и инфекционные заболевания. Что делал наш, например, профессор Шевелев (Владимир Шевалев - украинский врач-офтальмолог советских времен - ред.), есть слюнная железа и он под щекой ее проводил до свода конъюнктивы, чтобы слюна выделялась в глаза и он увлажнялся. Один недостаток был - когда человек хочет есть, то выделялась слеза. Теперь уже в этом нет нужды, потому что появился уже достаточно большой арсенал заменителей слезы.

- У вас довольно широкая практика. Скажите, а заметили ли вы какую-то прямую зависимость между травмами глаза и какими-то отклонениями в зрении, и профессиональной деятельностью?

При Советском Союзе мы имели очень много производственной травмы. На заводах были травмы. Сейчас у нас уменьшилось производство, поэтому меньше таких травм. И мы проанализировали травмы за последние годы. Например, за 5-7 лет. В основном это сельскохозяйственная травма. Ядохимикаты попадают в глаза, механизаторы что-то там делают - травма глаза, повреждение роговицы и так далее. В детском возрасте раньше были - питарды. Еще у нас был такой вариант травмы глаза, на Новый год - это пробка от шампанского. Когда был молодым офтальмологом, а молодые всегда дежурят на Новый год, то ежегодно занимался этой проблемой. Всегда два-три случая приводили с тяжелыми контузиями. Между прочим, когда покупаете шампанское, покупайте с натуральной пробкой, а не с пластиковой. Потому что пластиковая пробка имеет такую поверхность, которая увеличивает давление и с большой силой вылетает. И пробка из пробкового дерева, она редко повреждала глаз. Повреждает - пластиковая пробка.

Есть еще травма глаза, когда кусают собаки детей. Например, ротвейлер, который пять лет жил в семье, ребенка так укусил, что мы 8 часов зашивали, искали глаз, но все сделали нормально. Потому что животные остаются животными. От маленькой собачки ничего не бывает, но от кота и от попугая - большая беда. Потому что попугая берет ребенок на руку, играет, попугай смотрит и видит себя прямо в зрачке, ему это мешает, потому что есть конкурент и попугай только "тык" по центру роговицы и затем кератит два месяца, а потом может быть центральное помутнение, пересадка роговицы. Котики играют коготками, раз - царапина на роговице. Вроде небольшая царапина, но роговица не имеет сосудистой оболочки и плохо питается - питается только слезой. Нужно просто быть осторожным.

Такой закономерности травмы на сегодня нет. По сезону есть: снежки, если зима, летом - песок попадает, крыло бабочки очень часто присасывается к роговице. Но самая частая травма, все-таки, у работающего населения - люди, которые работают на электросварке и не защищаются очками. То, что называется окалина - это кусочек металла. Она прилепляется так к роговице, что нужно идти к врачу-офтальмологу и вытаскивать. Это самая распространенная травма сегодня, особенно летом, потому что все строятся. Но врач все делает за 10 минут и отпускает здорового человека домой.

- Как часто приходилось коллег лечить? Они самолечением занимаются или приходят?

Это большая проблема, когда ты принимаешь решение, кто тебя будет оперировать, если у тебя катаракта. Я, например, могу назвать 12 хирургов, кому бы я доверился. Но здесь важный момент - знать. Выбираешь уже человека, который хорошо училась, которая знает английский язык, имеет хорошие технологические возможности, который был за границей на стажировке, кто может выйти из ситуации во время оперативного вмешательства, потому что могут быть осложнения. Это очень важно. Оперировать многие хорошо умеет. Да и саму катаракту лечат многие, а вот в случаях тех двух процентов, если есть осложнения, человек не всегда исходит из того. Около 50 процентов хирургов зашивают глаза и отправляют в следующую клинику или частную клинику. Это очень сложный вопрос. Врачи-офтальмологи начинают проводить профессиональное самолечения. Сами себе назначают капли, начинают назначать одни, вторые, третьи. Начинают измерять внутриглазное давление обязательно, а потом принимают решение, что делать дальше. Очень сложный вопрос. Нам некогда лечиться у офтальмолога и сами стараемся что-то сделать. Но врачей-офтальмологов, имеющих запущенные болезни - такие как глаукома, сахарный диабет, я не знаю, мы обращаемся коллегиально друг к другу и помогаем обязательно

- Насколько часто врачи-офтальмологи сами нарушают свои же рекомендации? Есть такое? Вы откладываете гаджет на 20 секунд или все же нарушаете немножко?

К сожалению, если ты работаешь в клинике и имеешь определенное напряжение, определенное количество пациентов, то об этом вспоминаешь после завершения рабочего дня... Поэтому очень важный момент отдыха: с коллегами общения, бассейн, сауна, какой-то спортивный зал, рыбалка. Я очень люблю рыбалку, потому что сидишь на озере, влажность повышенная и оно очень хорошо влияет на глаз и ты смотришь на поплавок, а это более 5 метров. То есть ты постоянно имеешь расслабления аккомодации на дальние расстояния.

Но вы правильно задали вопрос относительно соблюдения рекомендаций. Так вот. По глаукоме у нас пациенты придерживаются рекомендаций в 60 процентах. То есть 60 процентов пациентов придерживается наших рекомендаций, а 40 - не соблюдается. Не капает своевременно капли. Если бы они все это делали, они бы не ослепли еще 20-25 лет. А так как они не следуют рекомендациям врача, то слепнут за 7-8 лет. Поэтому соблюдать - обязательно. Кроме того, у нас еще есть большой конфликт врач и аптекарь. Потому что врач выписывает одно лекарство, когда пациент приходит в аптеку, там говорят: мы дадим вам лучшие и дешевле. Или сам пациент спрашивает, есть более дешевые лекарства. Дешевле никогда не бывают лучше. У меня была пациентка, которая пришла ко мне через три месяца. Я знал, что она ослепнет, но лет через пять. Она уже немолодой человек. Она приходит через три месяца - слепая. Расскажите, что вы делали: "А я пошла в аптеку и мне порекомендовали такое". То есть она не делала то, что я прописал. Часто, когда ко мне приходят родители с детьми, я раз назначаю лечение - вижу, не выполняют. Второй раз - не выполняют. Говорю: "Знаете, согласно закону, я имею право от вас отказаться или пусть придет бабушка с ребенком, потому что это идеальный вариант выполнения всех назначений врача для ребенка". Просто обожаю бабушек на приемах.

- Вы упомянули рыбалку. Как в целом отдыхаете? Что помогает? Я знаю у вас есть домашняя любимица... и в соцсетях вы публикуете много фото.

Когда поймал карпа и показал - 1200 лайков. Когда пишешь о профессиональных вещах - 120 лайков. У нас есть сообщество рыболовов-офтальмологов. Председатель этого общества профессор Баринов - он сам детский офтальмолог.

Вы знаете, однажды я получил трофей на телеканале за приготовление ухи. Моя команда называлась "Глаз - алмаз". Было 8 команд и мишленовских повар. Я приготовил обычную уху, из той рыбы, которая была. Набор был у каждого почти одинаковый, но я вытащил все пузыри из рыбы и в конце (бросил в уху - ред.), как меня научил рыбак из Ржищева. В рыбацкой ухе должны быть такие пузыре - они плавают, как символ рыбака - рыбак не тонет. Я получил награду от мишленовских повара за то, что рассказал эту байку и показал, как это делается.

А на даче у меня есть дворняга Жулька. В Facebook есть фан-клуб моей Жулька - уже дети и коллеги следят, что же Жулька еще сделала хорошего. Однажды у меня ночевали гости, и был заместитель министра культуры, к которому Жулька ластилася, а на утро, когда он вышел на крыльцо - принесла ему воробья похвастаться. Но по его взгляду поняла, что он не впечатлен, тогда она побежала и принесла крысу.

Жулька родила уже 48 щенков. Мы раздали их людям. Как только Жулька рожает, то я в Facebook пишу, что Жулька родила столько-то мальчиков, столько-то девочек... Мы мечтали о рыжей собаке и вот у нас родилось трое мальчиков... Она поднимает пол села, когда идет кто чужой по улице - отличный сторож. Это отличный компаньон. Еще Найс, немец. И сегодня родилось 8 щенков, а завтра в интернете меня уже просят 30 и их разбирают. Иногда хулиганю и пишу, что если вы возьмите щенка моей Жульки, то возьмете часть моей души, я люблю Жульку и люблю ее щенков. Это такие эпизоды, которые украшают жизнь. Каждое рождение - украшает жизнь. Жульку я нашел на рынке, как ехать на Белую Церковь. У меня была собака московская сторожевая - красивая, будто медведь, но ей так хорошо жилось, что она почти не лаяла. И вот я пришел на рынок и выскочил маленький щенок, который облаял всех. Подошел к женщине, которая там продавала и спросил, можно ли забрать. Она спросила, добрый ли я дядька, а я дал ей 500 гривен. Она говорит: "Вижу, что хороший". Вот так я забрал Жульку и она появилась у нас возле дома. Она очень благодарная. Всякое бывает на душе, а она подойдет голову прижмет и посмотрит в глаза...

Разные моменты надо использовать в жизни. Многие офтальмологи пишут картины. Филатов Владимир Петрович (офтальмолог-хурург, художник, основатель и первый директор, с 1936 года по 1956 год, Института глазных болезней и тканевой терапии АМН Украины - ред.) - был замечательным художником-маринистом. В Одессе он писал море, писал пейзажи. У меня есть учитель Бидноший Даниил Пантелемонович, у которого я иногда беру уроки. И у меня уже достаточно много полотен. Но могу сказать, что я пишу без стиля... Стиль - это классно, но когда приходишь на выставку одного художника, то в четвертом зале уже начинаешь зевать - оно однотипное. А я рисую так как хочу: там и пятно, там - другое. И я решил в конце года сделать выставку для коллег, если позволит коронавирус. И название, как у моего youtube-канала: "Искусство видеть жизнь - Сергей Рыков. Без стиля". Это будет необычно. Есть один нюанс: под каждой работой будет сидеть артист с одним из инструментов из симфонического оркестра.

- Спасибо вам за беседу.