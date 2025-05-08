"Місія — життя": EVA и ОО "Землячки" объявляют сбор на защитное экипирование для боевых медиков

8 мая общественная организация "Землячки" совместно с сетью магазинов EVA запускает благотворительную кампанию "Місія — життя". Ее цель — собрать 4 миллиона гривен, чтобы обеспечить экипировкой 80 боевых медиков, работающих в самых горячих точках фронта.

Сегодня в рядах ВСУ служат более 70 000 женщин. Они выполняют боевые задачи наравне с мужчинами — на передовой, в госпиталях, в разведке, в саперных подразделениях. Но до сих пор большинство армейского снаряжения — бронежилеты, форма, обувь — создано не для них. Оно рассчитано на мужскую анатомию, большие размеры, другое строение тела.

В результате — женщинам приходится самостоятельно адаптировать форму, нашаровывать вещи, носить обувь не по размеру. Это не просто неудобно. В боевых условиях такие "детали" становятся критическими: натирают, мешают двигаться, делают невозможной быструю эвакуацию или даже создают опасность для жизни. Анатомически несоответствующая амуниция — это скрытая, но реальная причина потерь. И прежде чем требовать от женщины устойчивости и результата — ей нужно дать защиту, которая действительно работает.

"Медики — это те, кто спасает жизнь под обстрелами. Им приходится эвакуировать раненых с поля боя, работать в полевых госпиталях и окопах. Их работа требует выдержки, профессионализма и мгновенных решений. Но для того, чтобы спасать других — они сами должны быть защищены", — объясняет Ксения Драганюк, соосновательница ОО "Землячки".

В рамках кампании "Місія — життя" планируется собрать 4 миллиона гривен на закупку полноценной экипировки для 80 боевых медиков. В каждый комплект будут входить бронежилет, шлем, военная форма, обувь, спальник и каремат. Стоимость одного — 50 000 гривен. Это снаряжение будет адаптировано к женскому телу — и именно это критически важно для того, чтобы медики могли работать эффективно и безопасно.Присоединиться к сбору может каждый — сделав взнос от 1 гривны на кассе в магазинах EVA или онлайн на специальной странице кампании.

"Для EVA поддержка Сил обороны Украины является одним из ключевых направлений. Но мы также стремимся реализовывать инициативы, отвечающие ценностям нашей аудитории – прежде всего женщин. Совместный проект с ОО "Землячки" — это возможность не только поддержать наших защитниц, но и выразить благодарность женщинам, которые ежедневно спасают жизни. В нем соединены забота, сопереживание и сила. Это способ показать, что EVA всегда рядом — и в ежедневных моментах, и в самые сложные времена", — отмечает Александра Гнатик, руководитель PR-направления сети EVA.

Кампания продлится до 31 июля 2025 года включительно. Каждый взнос — это реальный шанс сохранить жизнь защитнице, которая спасает других.