Мэра из Киевской области подозревают в получении взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Голове одного из городов Киевской области вручили подозрение в получении взятки в размере 1 тыс. Долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.
“Разоблачить на взятке мэру с Киевской области сообщено о подозрении. Чиновника задержали во время получения второй части неправомерной выгоды. Во время досудебного расследования оперативники управления стратегических расследований в Киевской области Национальной полиции Украины совместно с прокуратурой задокументировали факт вымогательства и получения городским головой неправомерной выгоды 1000 долларов США за выдачу разрешения на размещение временного сооружения на территории города”, — говорится в сообщении.
Указано, что подозреваемый получал средства в два этапа — во время получения второй части определенной суммы взятки его задержали.
“В четверг, 19 марта, городскому голове сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины”, — сообщили в пресс-службе.
Напомним, чиновника Минюста разоблачили на взятке и сообщили о подозрении.