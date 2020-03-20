Мэра из Киевской области подозревают в получении взятки

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100628 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103867 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105894 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104866 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113549 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100900 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105348 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106668 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131579 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130453 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Мэра из Киевской области подозревают в получении взятки

Мэра из Киевской области подозревают в получении взятки

Киев  •  УНН

 • 14477 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Голове одного из городов Киевской области вручили подозрение в получении взятки в размере 1 тыс. Долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

“Разоблачить на взятке мэру с Киевской области сообщено о подозрении. Чиновника задержали во время получения второй части неправомерной выгоды. Во время досудебного расследования оперативники управления стратегических расследований в Киевской области Национальной полиции Украины совместно с прокуратурой задокументировали факт вымогательства и получения городским головой неправомерной выгоды 1000 долларов США за выдачу разрешения на размещение временного сооружения на территории города”, — говорится в сообщении.

Указано, что подозреваемый получал средства в два этапа — во время получения второй части определенной суммы взятки его задержали.

“В четверг, 19 марта, городскому голове сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины”, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, чиновника Минюста разоблачили на взятке и сообщили о подозрении.

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