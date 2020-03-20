Міського голову з Київщини підозрюють в отриманні хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Голові одного з міст Київщині вручили підозру у отриманні хабара у розмірі 1 тис. доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
“Викритому на хабарі міському голові з Київщини повідомлено про підозру. Посадовця затримали під час одержання другої частини неправомірної вигоди. Під час досудового розслідування оперативники управління стратегічних розслідувань в Київській області Національної поліції України спільно з прокуратурою задокументували факт вимагання та отримання міським головою неправомірної вигоди: 1000 доларів США за видачу дозволу на розташування тимчасової споруди на території міста”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що підозрюваний отримував кошти у два етапи — під час одержання другої частини визначеної суми хабара його затримали.
“У четвер, 19 березня, міському голові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України”, — повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, чиновника Мін’юсту викрили на хабарі і повідомили про підозру.