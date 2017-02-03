Городской голова Луцка госпитализирован в тяжелом состоянии
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Городской голова Луцка Николай Романюк находится на лечении в городской больнице. Эту информацию УНН подтвердили в пресс-службе Луцкого городского совета.
Там уточнили, что 58-летний руководитель города госпитализирован во время планового отпуска, который запланировал с 30 января по 13 февраля.
В то же время семья городского головы распространила заявление о состоянии Н.Романюка.
"Во избежание всевозможных недоразумений и неточностей, сообщаем, что Николай Ярославович действительно был госпитализирован 31 января этого года и находится на лечении в Луцкой городской клинической больнице", - говорится в обращении.
При этом родные просят жителей Луцка молиться Богу за состояние Н.Романюка. Ведь, по неофициальным данным, руководитель города в тяжелом состоянии.
Напомним, голливудского актера Антонио Бандераса 26 января из-за боли в груди срочно госпитализировали в больницу вблизи его дома в Суррее.