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Городской голова Луцка госпитализирован в тяжелом состоянии

Киев • УНН

 • 10579 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Городской голова Луцка Николай Романюк находится на лечении в городской больнице. Эту информацию УНН подтвердили в пресс-службе Луцкого городского совета.

Городской голова Луцка госпитализирован в тяжелом состоянии

Там уточнили, что 58-летний руководитель города госпитализирован во время планового отпуска, который запланировал с 30 января по 13 февраля.

В то же время семья городского головы распространила заявление о состоянии Н.Романюка.

"Во избежание всевозможных недоразумений и неточностей, сообщаем, что Николай Ярославович действительно был госпитализирован 31 января этого года и находится на лечении в Луцкой городской клинической больнице", - говорится в обращении.

При этом родные просят жителей Луцка молиться Богу за состояние Н.Романюка. Ведь, по неофициальным данным, руководитель города в тяжелом состоянии.

Напомним, голливудского актера Антонио Бандераса 26 января из-за боли в груди срочно госпитализировали в больницу вблизи его дома в Суррее.

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