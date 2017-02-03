Міський голова Луцька госпіталізований в тяжкому стані
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Міський голова Луцька Микола Романюк перебуває на лікуванні в міській лікарні. Цю інформацію УНН підтвердили в прес-службі Луцької міської ради.
Там уточнили, що 58-річний керівник міста госпіталізований під час планової відпустки, яку запланував з 30 січня до 13 лютого.
Водночас родина міського голови поширила заяву про стан М.Романюка.
“З метою уникнення всіляких непорозумінь і неточностей, повідомляємо, що Микола Ярославович дійсно був госпіталізований 31 січня цього року і перебуває на лікуванні в Луцькій міській клінічній лікарні”, — йдеться у зверненні.
При цьому рідні просять жителів Луцька молитися Богу за стан М.Романюка. Адже, за неофіційними даними, керівник міста в тяжкому стані.
Нагадаємо, голлівудського актора Антоніо Бандераса 26 січня через біль у грудях терміново госпіталізували у лікарню поблизу його будинку у Сурреї.