Миссия ООН оценила ущерб экосистеме от подрыва рф Каховской ГЭС в более 12 млрд долл. - Ермак
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В результате подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС экосистема потеряла, предварительно, более 12 млрд долл. США. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак со ссылкой на заключение экспертов миссии ООН, пишет УНН.
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«Эксперты миссии ООН, которая сегодня работает в Украине, предварительно оценили потери экосистемы в более чем 12 млрд долл. США.
До конца сентября Программа ООН по окружающей среде представит программу, которая станет одним из элементов реализации Формулы мира Президента Украины и будет предусматривать разминирование территорий, очистку от твердых отходов, восстановление гидрологического режима, а также растительного и животного миров», - написал Ермак в Telegram.
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Накануне Ермак провел расширенное заседание президиума Конгресса местных и региональных властей. На мероприятии присутствовали, в частности, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Игорь Клименко и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.
По словам Стрельца, в результате подрыва оккупантами плотины Украина потеряла более 70% воды из Каховского водохранилища, а общий ущерб окружающей среде оценивается на сумму более 146 млрд грн.
Добавим
Ранее министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец сообщал, что сумма убытков нанесённых окружающей среде россиянами из-за войны в Украине, за год выросла в 5 раз и достигла 2 трлн гривен.
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