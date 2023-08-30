Миссия ООН оценила ущерб экосистеме от подрыва рф Каховской ГЭС в более 12 млрд долл. - Ермак

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«Эксперты миссии ООН, которая сегодня работает в Украине, предварительно оценили потери экосистемы в более чем 12 млрд долл. США.

До конца сентября Программа ООН по окружающей среде представит программу, которая станет одним из элементов реализации Формулы мира Президента Украины и будет предусматривать разминирование территорий, очистку от твердых отходов, восстановление гидрологического режима, а также растительного и животного миров», - написал Ермак в Telegram.

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Накануне Ермак провел расширенное заседание президиума Конгресса местных и региональных властей. На мероприятии присутствовали, в частности, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Игорь Клименко и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

По словам Стрельца, в результате подрыва оккупантами плотины Украина потеряла более 70% воды из Каховского водохранилища, а общий ущерб окружающей среде оценивается на сумму более 146 млрд грн.

Добавим

Ранее министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец сообщал, что сумма убытков нанесённых окружающей среде россиянами из-за войны в Украине, за год выросла в 5 раз и достигла 2 трлн гривен.

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