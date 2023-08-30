Місія ООН оцінила збитки екосистеми від підриву рф Каховскої ГЕС у понад 12 млрд дол. - Єрмак
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Внаслідок підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС екосистема втратила, попередньо, понад 12 млрд дол. США. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак із посиланням на висновок експертів місії ООН, пише УНН.
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«Експерти місії ООН, яка сьогодні працює в Україні, попередньо оцінили втрати екосистеми у понад 12 млрд дол. США.
До кінця вересня Програма ООН з довкілля презентує програму, що стане одним із елементів реалізації Формули миру Президента України й передбачатиме розмінування територій, очищення від твердих відходів, відновлення гідрологічного режиму, а також рослинного та тваринного світів» ,- написав Єрмак у Telegram.
Доповнення
Напередодні Єрмак провів розширене засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад. На заході були присутні, зокрема, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.
За словами Стрільця, внаслідок підриву окупантами греблі Україна втратила понад 70% води із Каховського водосховища, а загальні збитки довкіллю оцінюються на суму понад 146 млрд грн.
Додамо
Раніше міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець повідомляв, що сума збитків завданих довкіллю росіянами через війну в Україні, за рік зросла у 5 разів і сягнула 2 трлн гривень.
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