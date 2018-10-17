Миссия ОБСЕ выявила наличие тяжелой техники боевиков в 8 оккупированных населенных пунктах

"Согласно отчету СММ ОБСЕ, опубликованного 16 октября 2018 года, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей зафиксировано сосредоточения значительного количества танков, артиллерийских систем и ББМ боевиков. Вооружение и техника находились как с нарушением линий отвода, так и за пределами выделенных мест хранения", - говорится в сообщении.



Как отметили в пресс-центре штаба, выявлено 22 танка, 7 ББМ, 9 САУ, 27 орудий, 9 минометов и 1 ЗРК "Стрела-10".



Указанное вооружение было обнаружено в населенных пунктах Мирное, Круглик, Красная поляна, Сентянивци, Лобачева, Сокольниках, Разсадках и Первомайске.



Как сообщал УНН, боевики продолжают передислоцировать тяжелое вооружение в нарушение мест его хранения по минскомим договоренностям.