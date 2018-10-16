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ОБСЄ зафіксувала чергове порушення бойовиками місць зберігання важкого озброєння

ОБСЄ зафіксувала чергове порушення бойовиками місць зберігання важкого озброєння

Київ • УНН

 • 8376 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Бойовики продовжують передислоковувати важке озброєння у порушення місць його зберігання за Мінськими домовленостями. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил, передає УНН.

“Відповідно до звіту СММ ОБСЄ від 15 жовтня 2018 року на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зафіксовано зосередження значної кількості танків, артилерійських систем та ББМ бойовиків. Озброєння та техніка знаходились як із порушенням ліній відведення, так і за межами виділених місць зберігання”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прес-центрі штабу ООС, представники ОБСЄ зафіксували 54 БМП, 25 гармат, 19 танків, 17 САУ, 5 ЗРК “Стріла-10”, установки “Град” та ЗУ-23-2 російських окупаційних військ фіксує поза межами зберігання й лініями відведення. Вказані види озброєння були помічені у населених пунктах Перевальськ, Бугаївка та Кадіївка.

Нагадаємо, безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ знову зафіксував транспортні засоби, які вночі перетинали кордон з РФ у місцях, де відсутні пункти пропуску.

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