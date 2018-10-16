ОБСЕ зафиксировала очередное нарушение боевиками мест хранения тяжелого вооружения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Боевики продолжают передислоцировать тяжелое вооружение в нарушение мест его хранения по минским договоренностям. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, передает УНН.
"Согласно отчету СММ ОБСЕ от 15 октября 2018 года на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей зафиксировано сосредоточения значительного количества танков, артиллерийских систем и ББМ боевиков. Вооружение и техника находились как с нарушением линий отвода, так и за пределами выделенных мест хранения", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-центре штаба ООС, представители ОБСЕ зафиксировали 54 БМП, 25 орудий, 19 танков, 17 САУ, 5 ЗРК "Стрела-10", установки "Град" и ЗУ-23-2 российских оккупационных войск фиксирует вне хранения и линиями отвода. Указанные виды вооружения были замечены в населенных пунктах Перевальск, Бугаевка и Кадиевка.
Напомним, беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вновь зафиксировал транспортные средства, которые ночью пересекали границу с РФ в местах, где отсутствуют пункты пропуска.