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Місія ОБСЄ виявила наявність важкої техніки бойовиків у 8 окупованих населених пункта

Місія ОБСЄ виявила наявність важкої техніки бойовиків у 8 окупованих населених пункта

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Спостерігачі ОБСЄ помітили скупчення важкої техніки бойовиків у 8 окупованих населених пунктах. Про це у Facebook повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил, передає УНН.

"Відповідно до звіту СММ ОБСЄ, опублікованого 16 жовтня 2018 року, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зафіксовано зосередження значної кількості танків, артилерійських систем та ББМ бойовиків. Озброєння та техніка знаходились як із порушенням ліній відведення, так і за межами виділених місць зберігання", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прес-центрі штабу, виявлено 22 танки, 7 ББМ, 9 САУ, 27 гармат, 9 мінометів та 1 ЗРК "Стріла-10".

Вказане озброєння було виявлено у населених пунктах Мирне, Круглик, Червона поляна, Сентянівці, Лобачевому, Сокільниках, Розсадках та Первомайську.

Як повідомляв УНН, бойовики продовжують передислоковувати важке озброєння у порушення місць його зберігання за Мінськими домовленостями.

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