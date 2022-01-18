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15 марта, 19:03 • 106795 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143619 просмотра

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Миссия ОБСЕ не зафиксировала утечки аммиака в оккупированной Горловке

Миссия ОБСЕ не зафиксировала утечки аммиака в оккупированной Горловке

Киев • УНН

 • 12091 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не зафиксировала утечки аммиака на заводе во временно оккупированной Горловке Донецкой области. Об этом говорится в ежедневном отчете ОБСЕ от 17 января 2022 года, передает УНН.

Цитата

“16 и 17 января Миссия уточняла сообщения о возможной утечке аммиака на заводе в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка). СММ зафиксировала там спокойную ситуацию и будет продолжать уточнять информацию”, — говорится в сообщении.

Что было раньше

Ранее сообщалось, что российская оккупационная администрация потеряла на Донбассе контроль над химическими препаратами, которые завозятся на временно оккупированные территории Украины. Техногенная катастрофа могла стать поводом к расширению вооруженной агрессии против Украины.

Дополнения

Пентагон подтвердил, что у США есть данные о подготовке Россией повода для вторжения в Украину.

В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Россия готовится к вторжению в Украину в ближайшее время. Российские военные планируют начать военное вторжение между серединой января и серединой февраля.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Украинские Национальные Новости

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