Миссия ОБСЕ не зафиксировала утечки аммиака в оккупированной Горловке
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не зафиксировала утечки аммиака на заводе во временно оккупированной Горловке Донецкой области. Об этом говорится в ежедневном отчете ОБСЕ от 17 января 2022 года, передает УНН.
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“16 и 17 января Миссия уточняла сообщения о возможной утечке аммиака на заводе в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка). СММ зафиксировала там спокойную ситуацию и будет продолжать уточнять информацию”, — говорится в сообщении.
Что было раньше
Ранее сообщалось, что российская оккупационная администрация потеряла на Донбассе контроль над химическими препаратами, которые завозятся на временно оккупированные территории Украины. Техногенная катастрофа могла стать поводом к расширению вооруженной агрессии против Украины.
Дополнения
Пентагон подтвердил, что у США есть данные о подготовке Россией повода для вторжения в Украину.
В Белом доме заявили, что Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Россия готовится к вторжению в Украину в ближайшее время. Российские военные планируют начать военное вторжение между серединой января и серединой февраля.
Контекст
Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.