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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Місія ОБСЄ не зафіксувала витоку аміаку в окупованій Горлівці

Місія ОБСЄ не зафіксувала витоку аміаку в окупованій Горлівці

Київ • УНН

 • 12092 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не зафіксувала витоку аміаку на заводі в тимчасово окупованій Горлівці на Донеччині. Про це йдеться у щоденному звіті ОБСЄ від 17 січня 2022 року, передає УНН.

Цитата

“16 та 17 січня Місія уточнювала повідомлення про можливий витік аміаку на заводі в н. п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька). СММ зафіксувала там спокійну ситуацію та продовжуватиме уточнювати інформацію”, — йдеться в повідомленні.

Що було раніше

Раніше повідомлялося, що російська окупаційна адміністрація втратила на Донбасі контроль над хімічними препаратами, які завозяться на тимчасово окуповані території України. Техногенна катастрофа могла стати приводом до розширення збройної агресії проти України.

Доповнення

Пентагон підтвердив, що у США є дані про підготовку Росією приводу для вторгнення в Україну.

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати стурбовані тим, що Росія готується до вторгнення в Україну найближчим часом. Російські військові планують розпочати військове вторгнення між серединою січня та серединою лютого.

Контекст

Українська влада і західні партнери останнім часом звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Українські Національні Новини

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