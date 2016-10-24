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15 марта, 19:03 • 116244 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169859 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139971 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113904 просмотра

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15 марта, 11:23 • 106091 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101899 просмотра

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Миссия ОБСЕ на 8% состоит из граждан России - волонтер

Миссия ОБСЕ на 8% состоит из граждан России - волонтер

Киев • УНН

 • 7781 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Представители Украины не входят в миссию ОБСЕ, которая выезжает на места обстрелов. Об этом в эфире "5 канала" заявила председатель ОО "Волонтерская сотня "Доброволя" Наталья Воронкова, передает УНН.

"Было обстреляно Виноградное, а это уже пригород Мариуполя. Хорошо, что нет раненых. Военные сказали, что это был 122-й миномет. Приехали все, даже ООН, а где было ОБСЕ? Они так и не приехали в первый день обстрела", - рассказала Н.Воронкова.

Мы обратились с волонтерами к миссии ОБСЕ, почему они не приезжают, однако они объясняли что-то относительно безопасности. Но какая безопасность, если это не простреливаемая территория. Это халатное отношение к своим обязанностям", - добавила она.

По ее словам, представители Украины не входят в миссию ОБСЕ, которая выезжает на места обстрелов.
"Однако, в миссии есть до 8% россиян. И эти люди имеют доступ к нашим передовым позициям, имеют право заходить в любую нашу воинскую часть без помех смотреть все. Я считаю, что это шпионаж. Потому что если так, тогда нужно вводить в миссию и украинцев", - отметила волонтер.

Как сообщал УНН, Россия не допускает наблюдательную миссию ОБСЕ, чтобы и дальше навязывать миф о гражданской войне.

Украинские Национальные Новости

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