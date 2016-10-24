Миссия ОБСЕ на 8% состоит из граждан России - волонтер

"Было обстреляно Виноградное, а это уже пригород Мариуполя. Хорошо, что нет раненых. Военные сказали, что это был 122-й миномет. Приехали все, даже ООН, а где было ОБСЕ? Они так и не приехали в первый день обстрела", - рассказала Н.Воронкова.

Мы обратились с волонтерами к миссии ОБСЕ, почему они не приезжают, однако они объясняли что-то относительно безопасности. Но какая безопасность, если это не простреливаемая территория. Это халатное отношение к своим обязанностям", - добавила она.

По ее словам, представители Украины не входят в миссию ОБСЕ, которая выезжает на места обстрелов.

"Однако, в миссии есть до 8% россиян. И эти люди имеют доступ к нашим передовым позициям, имеют право заходить в любую нашу воинскую часть без помех смотреть все. Я считаю, что это шпионаж. Потому что если так, тогда нужно вводить в миссию и украинцев", - отметила волонтер.

Как сообщал УНН, Россия не допускает наблюдательную миссию ОБСЕ, чтобы и дальше навязывать миф о гражданской войне.