Місія ОБСЄ на 8% складається з громадян Росії - волонтер
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Представники України не входять до місії ОБСЄ, яка виїжджає на місця обстрілів. Про це в ефірі “5 каналу” заявила голова ГО “Волонтерська сотня “Доброволя” Наталія Воронкова, передає УНН.
“Було обстріляне Виноградне, а це вже пригород Маріуполя. Добре, що немає поранених. Військові сказали, що це був 122-й міномет. Приїхали всі, навіть ООН, а де було ОБСЄ? Вони так і не приїхали у перший день обстрілу,” — розповіла Н.Воронкова.
“Ми звернулися з волонтерами до місії ОБСЄ, чому вони не приїжджають, проте вони пояснювали щось стосовно безпеки. Але яка безпека, якщо це не прострілювана територія. Це халатне відношення до своїх обов’язків”, — додала вона.
За її словами, представники України не входять до місії ОБСЄ, яка виїжджає на місця обстрілів.
“Проте, в місії є до 8% росіян. І ці люди мають доступ до наших передових позицій, мають право заходити у будь-яку нашу військову частину без перешкод дивитися все. Я вважаю, що це шпіонаж. Бо якщо так, тоді потрібно вводити в місію і українців,” — зазначила волонтер.
Як повідомляв УНН, Росія не допускає спостережну місію ОБСЄ, щоб і далі нав’язувати міф про громадянську війну.