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Миссия на Марсе: марсоход Perseverance почтил язык индейцев навахо

Миссия на Марсе: марсоход Perseverance почтил язык индейцев навахо

Киев  •  УНН

 • 37849 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Команда марсохода Perseverance опубликовала первые результаты работы инструмента SuperCam, с помощью которого он дистанционно определяет состав почвы и камней на Марсе. Первый скальный массив, избранный для изучения, получил имя Маазу - так звучит слово "Марс" на языке индейцев навахо, живущих на юго-западе США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NASA.

Детали

Общепринятым для миссий НАСА является присвоение неформальных названий ориентирам на планетах.

НАСА выбрала язык народа навахо чтобы почтить ее.

"Мы надеемся, что использование нашего языка в миссии "Perseverance" вдохновит больше наших людей навахо на понимание важности и значимости изучения нашего языка. Наши слова (навахо - ред.) были использованы для победы во Второй мировой войне, и теперь мы помогаем ориентироваться и узнать больше о планете Марс", - говорится в сообщении.

Команда НАСА уже имеет список из 50 слов навахо, среди которых "сила" ("bidziil") и "уважение" ("hoł nilį»). Самоупорство было переведено как "Хаахони".

Perseverance нужно было "научить" этому языку, чтобы он мог распознавать ориентиры. Знак ударения, что используется в английском алфавите для передачи уникальной интонации речи навахо, не может читаться компьютерными языками, которыми пользуется Perseverance. Поэтому, команда использует английские буквы без специальных символов или знаков препинания для обозначения слов навахо.

"Это судьбоносное приземления на Марсе создало особую возможность вдохновить молодежь навахо не только благодаря удивительным научным и инженерным подвигам, но и благодаря включению нашего языка таким значимым способом", - говорит представитель индейцев навахо.

Добавим

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало в Twitter аудиозапись со звуками с поверхности Марса, которую сделал Perseverance после посадки на Красную планету.

Американский исследовательский марсоход Perseverance успешно совершил посадку на Марсе и послал на Землю свое первое видео.

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